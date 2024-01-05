Власти Украины уличили в попытках успокоить людей перед новой мобилизации

Депутат Рады Дубинский: власти Украины успокаивают людей перед новой мобилизации Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, в настоящее время находящийся в киевском СИЗО из-за подозрений в госизмене, уличил власти Украины в попытках успокоить людей на фоне проработки законопроекта о новой мобилизации.