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Власти Украины уличили в попытках успокоить людей перед новой мобилизации

Власти Украины уличили в попытках успокоить людей перед новой мобилизации

Депутат Рады Дубинский: власти Украины успокаивают людей перед новой мобилизации Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, в настоящее время находящийся в киевском СИЗО из-за подозрений в госизмене, уличил власти Украины в попытках успокоить людей на фоне проработки законопроекта о новой мобилизации.

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