Названы общие потери ВСУ на курском направлении

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. По данным Министерства обороны России, украинские вооруженные силы понесли существенные потери на курском направлении, включая более 73 тысяч военнослужащих и сотни единиц бронетехники.
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