В Британии признали, что ее оборона слишком слаба для защиты страны

Global Look Press/UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com Экс-директор одного из управлений министерства обороны Великобритании Роб Джонсон назвал военные силы Соединенного Королевства слишком слабыми для того, чтобы одерживать победы в каких-либо столкновениях на поле боя.