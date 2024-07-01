В Британии признали, что ее оборона слишком слаба для защиты страны

Global Look Press/UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com Экс-директор одного из управлений министерства обороны Великобритании Роб Джонсон назвал военные силы Соединенного Королевства слишком слабыми для того, чтобы одерживать победы в каких-либо столкновениях на поле боя.
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