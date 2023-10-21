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МВД: более 1 млн заявителей из новых регионов РФ уже обратились в ГИБДД

МВД: более 1 млн заявителей из новых регионов РФ уже обратились в ГИБДД

В подразделения Госавтоинспекции на данный момент обратились уже более 1 млн заявителей из новых регионов РФ — Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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