МВД: более 1 млн заявителей из новых регионов РФ уже обратились в ГИБДД

В подразделения Госавтоинспекции на данный момент обратились уже более 1 млн заявителей из новых регионов РФ — Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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