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Закон, порядок, государство

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Специалисты МТО группировки войск «Запад» непрерывно доставляют ГСМ подразделениям на передний край на Купянском направлении

Специалисты МТО группировки войск «Запад» непрерывно доставляют ГСМ подразделениям на передний край на Купянском направлении

Комплекс мероприятий обеспечения войск горючим включает в себя получение, транспортировку, накопление, хранение, контроль качества, учет, скрытный подвоз, размещение и рассредоточение запасов материальных средств службы ГСМ.

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