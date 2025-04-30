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Царьград

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ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА без последствий

ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА без последствий

В Воронежской области, благодаря усилиям ПВО и РЭБ, были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. Губернатор Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений нет, но угроза атак в регионе сохраняется.

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