ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА без последствий

В Воронежской области, благодаря усилиям ПВО и РЭБ, были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. Губернатор Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений нет, но угроза атак в регионе сохраняется.
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