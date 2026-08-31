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Аргументы и Факты

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В водах Европы начали размножаться ядовитые «португальские кораблики»

В водах Европы начали размножаться ядовитые «португальские кораблики»

Физалии, также известные как «португальские кораблики», которые опасны для человека, стали размножаться в водах у берегов европейских стран, сообщила сотрудник Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.

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