iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Пентагон подключил Grok к военной AI-платформе США — ИИ Илона Маска получил доступ к секретной инфраструктуре

Пентагон подключил Grok к военной AI-платформе США — ИИ Илона Маска получил доступ к секретной инфраструктуре

Starshield AI's Grok for Government заработал на GenAI.mil с уровнем защиты IL5: более 1,7 млн американских военных и сотрудников ведомства уже используют платформу Военное министерство США объявило о запуске Starshield AI's Grok for Government на государственной платформе генеративного ИИ GenAI.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым