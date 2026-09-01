Пентагон подключил Grok к военной AI-платформе США — ИИ Илона Маска получил доступ к секретной инфраструктуре

Starshield AI's Grok for Government заработал на GenAI.mil с уровнем защиты IL5: более 1,7 млн американских военных и сотрудников ведомства уже используют платформу Военное министерство США объявило о запуске Starshield AI's Grok for Government на государственной платформе генеративного ИИ GenAI.
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