Военное обозрение

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«Был сбит бандитами»: ВВС Нигерии потеряли вертолет Ми-171

«Был сбит бандитами»: ВВС Нигерии потеряли вертолет Ми-171

Многоцелевой вертолет Ми-171, принадлежащий ВВС Нигерии, потерпел крушение 14 августа недалеко от деревни Чукуба в штате Нигер.

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