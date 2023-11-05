Под Авдеевкой Ланцет-1 с автонаведением добил Леопарда

Применение «Ланцета» с автонаведением под Авдеевкой примечательно по целому ряду причин. Во-первых, хорошо видно, что система автоматического захвата цели исправно работает и распознаёт цель на фоне земли.
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