В Ялте пройдёт юбилейный Фестиваль любительских театров: какие сюрпризы ждут зрителей

С 9 по 13 сентября в Доме-музее Чехова в Ялте состоится ежегодный, пятый по счёту, Фестиваль любительских театральных коллективов из разных уголков Крыма.
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