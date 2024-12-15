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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продажи Elden Ring приближаются к 30 миллионам – на данный момент продано уже 28,6 м...

Продажи Elden Ring приближаются к 30 миллионам – на данный момент продано уже 28,6 м...

Продажи Elden Ring приближаются к 30 миллионам – на данный момент продано уже 28,6 миллиона копий игрыСтудия FromSoftware и компания Bandai Namco, в своем недавнем пресс-релизе поделились обновленными данными продаж игры Elden Ring.

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