Продажи Elden Ring приближаются к 30 миллионам – на данный момент продано уже 28,6 м...

Продажи Elden Ring приближаются к 30 миллионам – на данный момент продано уже 28,6 миллиона копий игрыСтудия FromSoftware и компания Bandai Namco, в своем недавнем пресс-релизе поделились обновленными данными продаж игры Elden Ring.
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