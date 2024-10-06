Детская шалость обернулась реанимацией для 13-летнего подростка. Мальчика увезли в больницу с тяжелыми ожогами после того, как он вместе с подругой поджег бочку с ацетоном.
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Детская шалость обернулась реанимацией для 13-летнего подростка. Мальчика увезли в больницу с тяжелыми ожогами после того, как он вместе с подругой поджег бочку с ацетоном.