В Харьковской области мобилизуют полицейских в штурмовые подразделения

Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины из-за нехватки солдат формируют в регионе штурмовые подразделения из действующих сотрудников полиции без боевого опыта, такая же практика может распространяться и на сотрудников Службы безопасности Украины.