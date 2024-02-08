В Харьковской области мобилизуют полицейских в штурмовые подразделения

Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины из-за нехватки солдат формируют в регионе штурмовые подразделения из действующих сотрудников полиции без боевого опыта, такая же практика может распространяться и на сотрудников Службы безопасности Украины.
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