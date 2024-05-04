Минниханов прибыл с рабочим визитом в Гамбию

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Республику Гамбия в рамках рабочего визита. Он возглавил российскую делегацию на 15-м Саммите Глав государств и правительств членов Организации исламского сотрудничества.
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