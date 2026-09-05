Липецк: «Металлург» начинает игру с «Шумбратом»

Матч начнется в 15:00, в составе «Металлурга» выйдут Яворский, Чихрадзе, Коротких и другие, а за «Шумбрат» сыграют Айсин, Карпов, Молодцов и другие.
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