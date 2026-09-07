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Петербуржцам напомнили условие для начала отопительного сезона в сентябре

Петербуржцам напомнили условие для начала отопительного сезона в сентябре

В соцсетях и городских пабликах уже вторую неделю обсуждают, не включат ли батареи в Петербурге в этом году раньше срока — слишком уж холодными выдались последние дни августа и начало сентября 2026.

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