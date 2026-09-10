Ирина Алкснис: Когда закончится конфликт на Украине, может начаться очень короткая война России с Европой

Европа готовится к войне с Россией, и мы будем готовиться к ней.
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Бог с ним - со смыслом статьи, с которым я, в принципе, согласен - НО СТОЛЬКО ОПЕЧАТОК (причём видно, что не орфографических ошибок - а ИМЕННО ОПЕЧАТОК) ... После написания прочитать,что ли, трудно?
Помню я в Центральном аппарате МВД Республики Татарстан работал - мало того, что сам несколько раз составленный мною документ перечитывал - пара уровней моего начальства хоть какую-то ошибку или опечатку да находили! Труднее всего было составлять особо важные документы - там к корректору ходили! Тот документ натурально "обнюхивал" - один лист где-то минимум полчаса изучал - и что интересно, во многожды "отфильтрованном" документе ошибки НАХОДИЛ !!! А здесь ...
Будь я учителем литературы, я бы автору за грамотность ДВОЙКУ поставил!
Ирина о чем вы говорите. какая война с Европой. у чиновников все там деньги дети недвижимость. а вы говорите война. они быстрее Россию сдадут чем запад обидят. здесь наших в правительстве несколько человек а остальные западники. это они сейчас сидят деньги на безобидную жизнь гребут и жопой и руками. что то пойдет не так вы их здесь не увидите за несколько часов. но вреда они принесут еще не мало. люди молчат а значит грабить можно. пока народ не поймет для чего в страну завозят мигрантов семьями. и все это на высшем уровне. ничего не поменяется совершенно. только больше зажмут народ.