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Царьград

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Центробанк России снизит ипотечные ставки до 15% к 2026 году

Центробанк России снизит ипотечные ставки до 15% к 2026 году

Снижение ставки ЦБ России может привести к снижению ипотечных ставок до 15%-16% к 2026 году, что активизирует спрос и поможет застройщикам, считает Юлия Максимович.

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