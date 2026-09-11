Центробанк России снизит ипотечные ставки до 15% к 2026 году

Снижение ставки ЦБ России может привести к снижению ипотечных ставок до 15%-16% к 2026 году, что активизирует спрос и поможет застройщикам, считает Юлия Максимович.
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