Таджики, узбеки, киргизы, уроженцы Херсона: мигранты выстраиваются в очередь, чтобы записаться на военную службу

Мобилизованным в Москве мигрантам предлагают зарплату 190 тысяч рублей в месяц Мигранты идут служить в Российскую армию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Как только автобус-гармошка тормознул на остановке и открыл двери, в него тут же ринулся народ.