МОЯ СТРАНА

6 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Севастопольский
    У куёвского хрюконата не должно быть выхода к морю !Вопрос Одессы, Ни...
  • Борис Осипов
    Сцука и тут шпионы...Британская развед...
  • Lora Некрасова
    Формально Нато не является участником конфликта, но на практике именно НАТО запихивает в украинскую мясорубку своё ор...В США заявили, чт...

Таджики, узбеки, киргизы, уроженцы Херсона: мигранты выстраиваются в очередь, чтобы записаться на военную службу

Таджики, узбеки, киргизы, уроженцы Херсона: мигранты выстраиваются в очередь, чтобы записаться на военную службу

Мобилизованным в Москве мигрантам предлагают зарплату 190 тысяч рублей в месяц Мигранты идут служить в Российскую армию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Как только автобус-гармошка тормознул на остановке и открыл двери, в него тут же ринулся народ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх