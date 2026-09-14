Россиян предупредили о риске использования пакетов в магазинах: за что могут оштрафовать и как избежать проблем

Крупные торговые сети России ужесточили контроль за использованием бесплатных упаковочных пакетов. По словам экспертов, за нецелевое применение фасовочной упаковки теперь можно получить штраф или даже стать фигурантом уголовного дела.
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