В России ожидают нового рекорда по ставке Центробанка

В России ждут нового рекорда по ставке ЦБ — такой прогноз дают ведущие аналитики страны. Но как сегодня заявила Эльвира Набиуллина, окончательно решение не принято — будут учитываться новые данные, впрочем, и роста она не исключила.
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