Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке

Из выступления (https://russiaun.ru/ru/news/mepq161024) Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос (Нью-Йорк, 16 октября 2024 г.

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