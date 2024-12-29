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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков остался без очков в 7-м матче подряд, сыграв 9:01 против «Анахайма». Торторелла посадил Матвея на скамейку в 3-м периоде, связав это с его усталостью

«Филадельфия» обыграла «Дакс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  20-летний россиянин не выходил на лед в третьем периоде по решению главного тренера «Флайерс» Джона Тортореллы.

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