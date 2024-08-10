На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На всей территории российского региона объявлена ракетная опасность
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Почему в Киеве, Львове и т.д. все спокойно? Стирать всю нечисть, пусть в европу валят если хотят жить. Хватит мусолить что освобождать, а что нет всю территорию зачистить и пусть европейцы в засос со своими воспитанниками в десна целуются.... Мало исторического опыта? Были хохлы предателями, нелюдями такими и останутся... Нелюди они....
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