На всей территории российского региона объявлена ракетная опасность

АНГЕЛ АНГЕЛ

Почему в Киеве, Львове и т.д. все спокойно? Стирать всю нечисть, пусть в европу валят если хотят жить. Хватит мусолить что освобождать, а что нет всю территорию зачистить и пусть европейцы в засос со своими воспитанниками в десна целуются.... Мало исторического опыта? Были хохлы предателями, нелюдями такими и останутся... Нелюди они....