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На всей территории российского региона объявлена ракетная опасность

На всей территории российского региона объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Почему в Киеве, Львове и т.д. все спокойно? Стирать всю нечисть, пусть в европу валят если хотят жить. Хватит мусолить что освобождать, а что нет всю территорию зачистить и пусть европейцы в засос со своими воспитанниками в десна целуются.... Мало исторического опыта? Были хохлы предателями, нелюдями такими и останутся... Нелюди они....
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