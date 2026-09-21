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Макелеле о поражении «Реала» от «Атлетико»: «Проблема не в судье – команда слаба, нет плана на игру, взаимопонимания. Мы должны требовать от них большего»

Бывший полузащитник « Реала » Клод Макелеле порассуждал о причинах поражения команды от « Атлетико ».

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