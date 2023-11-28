16 людей сотворили такое добро, что их истории можно вместо сказок на ночь читать

Добро происходит не только на страницах сказок и в кинолентах. Люди сами сотворяют его, совершая даже самые незамысловатые поступки, будь то бескорыстная денежная помощь, простая кружка чая или поддержка словами.
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