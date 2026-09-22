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Екатеринбургский депутат обвинил чиновников: «Застраиваете город всяким д*****м»

Екатеринбургский депутат обвинил чиновников: «Застраиваете город всяким д*****м»

Депутат Александр Колесников раскритиковал градостроительную политику властей Екатеринбурга. Он считает, что нужно вводить мораторий на застройку жилья, поскольку строительство дорог и социальных объектов не успевает за возведением новостроек.

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