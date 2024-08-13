Теперь точно выспитесь: терапевт Кочетова объяснила, как выбрать беруши

Когда мы не высыпаемся, мы толстеем, страдает наше сердце и даже старость приходит быстрее. Так, исследователи из Каролинского института в Швеции выяснили: беспокойный сон может заставить вас чувствовать себя на 10 лет старше.
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