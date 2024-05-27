Пахомий Теплый 28 мая: история, приметы, традиции и обряды ClickioПраздник Пахомий Теплый, отмечаемый 28 мая, занимает особое место в календаре христианских праздников и обладает богатым наследием народных обычаев и примет.
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