Херсонская область получит 5 передвижных ФАПов для проведения профосмотров детей

В ближайшее время в Херсонщине появятся 5 дополнительных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.Техника будет использована для проведения выездных медицинских профилактических осмотров воспитанников детских садов и школьников Херсонской области.
В ближайшее время в Херсонщине появятся 5 дополнительных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.Техника будет использована для проведения выездных медицинских профилактических осмотров воспитанников детских садов и школьников Херсонской области.
Свежие комментарии