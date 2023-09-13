Царьград

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Лунный посевной календарь на 13 сентября 2023: что сажать сегодня, советы садоводам и огородникам

Лунный посевной календарь на 13 сентября 2023: что сажать сегодня, советы садоводам и огородникам

Царьград публикует советы лунного посевного календаря на 13 сентября 2023.13 сентября для всех любителей выращивать что-либо в огороде удачный день для внесения минеральных удобрений в почву, так как фаза Луны благоволит к этому максимально.

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