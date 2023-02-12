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ACB. «Барселона» примет «Бреоган», «Реал» сыграет в гостях «Мурсией» и другие матчи

В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча. «Барселона» примет «Бреоган», «Реал» сыграет в гостях «Мурсией».

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