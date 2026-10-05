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SUSANIN

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В Камбарке пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Камбарке пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Камбарка. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло вечером 3 октября в Камбарке. Около 20:40 напротив дома №2 на улице Суворова 63-летний водитель Renault Logan, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил 64-летнюю женщину и трёхлетнего мальчика.

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