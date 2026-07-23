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Новгородская область вошла в топ по производительности труда при Дронове

Новгородская область вошла в топ по производительности труда при Дронове

При губернаторе Александре Дронове Новгородская область оказалась в двадцатке лучших регионов по производительности труда По рейтингу производительности труда регионального центра компетенций (РЦК) Новгородская область заняла 19-е место.

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