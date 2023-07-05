Почему у нас нет жесткой политики в отношении мигрантов? - А может, это и не нужно?

Е Ва

"А теперь подумайте. Русские при СССР жили в этих республиках миллионы! В частности все столичные города там были русскими! Они ведь как-то нас терпели... " а куда делись невдруг те миллионы? их заставили уехать, оставив все (по другому не было) , а сейчас они это помнят и приехали в нашу страну со страхом за сделанное, боятся что с ними поступят так же, но их агрессии нет предела, они младенцев учат нас ненавидеть, а мы им все льготы, все условия, значит даем понять, что с нами так и надо(((