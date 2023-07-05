Сейчас стало модным эту тему раскачивать, будоражить народ, вызывать его на эмоции. И поэтому так много про преступность, про драки, про их поведение.
Почему у нас нет жесткой политики в отношении мигрантов? - А может, это и не нужно?
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Валерий Прокофьев
Молодец! Так думает и говорит подавляющая масса простых русских людей.
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13 час.
Е Ва
"А теперь подумайте. Русские при СССР жили в этих республиках миллионы! В частности все столичные города там были русскими! Они ведь как-то нас терпели... " а куда делись невдруг те миллионы? их заставили уехать, оставив все (по другому не было) , а сейчас они это помнят и приехали в нашу страну со страхом за сделанное, боятся что с ними поступят так же, но их агрессии нет предела, они младенцев учат нас ненавидеть, а мы им все льготы, все условия, значит даем понять, что с нами так и надо(((
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13 час.
Игорь Максаков
Надо нашим грёбаным господам создать условия для работы наших людей, а они хотят иметь больше прибыли и потому платят такие деньги, что наше население эту работу за гроши делать не хотят. Дума должна идти навстречу не олигархам и дельцам, а свой народ прежде всего накормить надо, а тех ребят просто не пускать сюда! Тем более они сейчас все американизированы грин картами. Все бывшие республики, там рулят сейчас американские неправительственные организации.
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9 час.
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