Воздух на Южном Урале раскалится до 36 градусов жары

Аномальная жара задержится в Челябинской области еще на три дня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 15-17 июня в отдельных районах региона ожидается сильная жара до +36 градусов по Цельсию.