Во Владимирской области ищут 85-летнего мужчину, пропавшего 11 октября

85-летний Анатолий Дмитриевич Васильев пропал в поселке Красная Горбатка Селивановского округа 11 октября 2026 года, и поисковики организуют массовый выезд добровольцев, поскольку неизвестно, ушел ли он в лес или в сторону жилой застройки.