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Axios: Администрация Байдена отменила встречу с Израилем после видео Нетаньяху

Axios: Администрация Байдена отменила встречу с Израилем после видео Нетаньяху

Администрация американского президента Джозефа Байдена отменила встречу высокого уровня между Соединенными Штатами Америки и Израилем, которая должна была состояться в четверг, 19 июня, после видеообращения премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху по поводу отказа в поставках оружия.

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