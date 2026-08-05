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Аргументы недели

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Суд Петербурга встал на сторону УФАС в споре с компанией «НССД»

Суд Петербурга встал на сторону УФАС в споре с компанией «НССД»

Арбитражный суд поддержал УФАС в деле о ненадлежащей рекламе услуг банкротства. Антимонопольный орган указал, что реклама вводила потребителей в заблуждение гарантиями и ссылками на несуществующие программы.

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