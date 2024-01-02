НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 619 подписчиков

Польская армия получила очередную партию пусковых установок Homar-K - производную южнокорейских K239 Chunmoo

Польская армия получила очередную партию пусковых установок Homar-K - производную южнокорейских K239 Chunmoo

В ноябре так называемая Железная дивизия получила первую пусковую установку «Хомар-К», а сейчас в ее 18-й артиллерийский полк поставлено еще 14 таких артиллерийских систем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх