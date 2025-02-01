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  • Eduard
    СБУ в зеркало пусть на себя прсмотрят,там преступники реальные!Александр Семченк...
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    Мы ГРУ и СБУ давно разоблачили,как и Клоуна,они все давно преступники,а Украину распродали.Они к Украине отношение не...Александр Семченк...
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    СБУ национальные предатели как и вся власть.Их самих прикоечить надо.Им зарплатку ЦРУ США платит,посторонняя страна!Александр Семченк...

Олег Царёв: СБУ и ГУР решили сожрать друг друга?

Олег Царёв: СБУ и ГУР решили сожрать друг друга?

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после публикации украинскими СМИ информации, что глава ГУР МО Кирилл Буданов говорил о необходимости скорейших переговоров и об угрозе самому существованию Украины.

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