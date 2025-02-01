Олег Царёв: СБУ и ГУР решили сожрать друг друга?

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после публикации украинскими СМИ информации, что глава ГУР МО Кирилл Буданов говорил о необходимости скорейших переговоров и об угрозе самому существованию Украины.