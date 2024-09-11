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В Прикамье поступило 765 доз вакцины от гриппа

В Прикамье поступило 765 доз вакцины от гриппа

Вакцинация проводится во всех поликлиниках.В Пермском крае стартовала вакцинация против гриппа. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевой Минздрав, в регион уже поступило более 765 тысяч доз вакцины от гриппа, а до конца года ожидается поставка еще 512 тысяч доз.

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