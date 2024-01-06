Калле Хальварссон заявил, что «Тур де Ски» становится скучным без россиян

Лыжник Калле Хальварссон, представляющий сборную Швеции, высказал свое мнение о многодневке «Тур де Ски», отметив, что турнир стал менее привлекательным из-за отсутствия российских и многих других спортсменов.
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