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Калле Хальварссон заявил, что «Тур де Ски» становится скучным без россиян

Калле Хальварссон заявил, что «Тур де Ски» становится скучным без россиян

Лыжник Калле Хальварссон, представляющий сборную Швеции, высказал свое мнение о многодневке «Тур де Ски», отметив, что турнир стал менее привлекательным из-за отсутствия российских и многих других спортсменов.

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