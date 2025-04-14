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    А дальше она войну объявит ? Пора этих евротварей отстреливать , как бешеных сук.Володин призвал о...

Мурашко: токсичный бодипозитив отнимает годы здоровой жизни россиян

Мурашко: токсичный бодипозитив отнимает годы здоровой жизни россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на конгрессе в Москве, что идеология токсичного бодипозитива может сократить здоровую жизнь граждан, игнорируя риски ожирения, и подчеркнул важность медицинской поддержки пациентов.

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