Ушаты научных помоев

Выборы Президента Российской академии наук, потерявшей за последние 30 лет остатки былого величия и ставшей фактически общественной организацией типа свадебного генерала, фактически превратились в ристалище на грязной, вонючей помойке Оппоненты или их оруженосцы кидают друг в друга всем, что в руку попадет, не боясь замараться самим.