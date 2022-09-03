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Ушаты научных помоев

Ушаты научных помоев

Выборы Президента Российской академии наук, потерявшей за последние 30 лет остатки былого величия и ставшей фактически общественной организацией типа свадебного генерала, фактически превратились в ристалище на грязной, вонючей помойке Оппоненты или их оруженосцы кидают друг в друга всем, что в руку попадет, не боясь замараться самим.

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