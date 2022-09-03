Ушаты научных помоев

Выборы Президента Российской академии наук, потерявшей за последние 30 лет остатки былого величия и ставшей фактически общественной организацией типа свадебного генерала, фактически превратились в ристалище на грязной, вонючей помойке Оппоненты или их оруженосцы кидают друг в друга всем, что в руку попадет, не боясь замараться самим.
Популярные статьи
- Пугачева заявила, что цель ее приезда в Москву «морду набить одному человеку»
- Польское издание Polityka написало, что через несколько дней стране грозит «армагеддон» из-за дефицита продуктов питания
- Медведев ответил на слова фон дер Ляйен о возможном введении потолка цен на газ из РФ: «Российского газа в Европе просто не будет»
Свежие комментарии