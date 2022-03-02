Стив Керр: «Впервые почувствовал, что связь между нашими игроками порвана»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Миннесоты» (114:129) признался, что обеспокоен нарушением связи между своими подопечными.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх