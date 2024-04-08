Microsoft усложнила замену браузера в Windows

Компания Microsoft усложнила процедуры замены браузера по умолчанию в Windows. Первым на это обратил внимание программист и создатель программ для настройки Windows SetUserFTA и SetDefaultBrowser Кристоф Колбич.
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