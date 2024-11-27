АСВ: Вложения россиян во вклады стали максимальными за последние 14 лет

Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников в интервью «Коммерсанту» рассказал, что в 2023 и 2024 годах темпы роста банковских вкладов россиян достигли рекордных отметок за последние 14 лет.
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