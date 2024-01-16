Стройкомплекс столицы поддержал резолюцию по оптимизации мер поддержки развития электротранспорта

Резолюция на тему «Развитие легкового электротранспорта, систем накопления электроэнергии и зарядной инфраструктуры в Москве» была поддержана Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии